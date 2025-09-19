Трампа угостили свеклой на королевском ужине в Британии

По данным журналистов, в качестве закусок гостям предложили панна-котту из кресс-салата, сопровождаемую песочным печеньем с пармезаном и салатом с перепелиными яйцами. В качестве основного блюда был подан рулет из курицы свободного выгула, выращенной в Норфолке, с гарниром из цукини, испанской фасоли и свеклы мангольд. На десерт сервировали ванильное мороженое, дополненное малиновым сорбетом и бланшированными сливами, пишут CBS News и New York Post.