Трампа угостили свеклой на королевском ужине в Британии

Трамп поужинал с королевской четой Британии.
Президент США Дональд Трамп стал почетным гостем на званом ужине в Виндзорском дворце, где король Великобритании Чарльз III и королева Камилла угостили его свеклой, фасолью и курицей. О деталях торжественного приема сообщили американские издания CBS News и New York Post.
По данным журналистов, в качестве закусок гостям предложили панна-котту из кресс-салата, сопровождаемую песочным печеньем с пармезаном и салатом с перепелиными яйцами. В качестве основного блюда был подан рулет из курицы свободного выгула, выращенной в Норфолке, с гарниром из цукини, испанской фасоли и свеклы мангольд. На десерт сервировали ванильное мороженое, дополненное малиновым сорбетом и бланшированными сливами, пишут CBS News и New York Post.
К ужину предлагали портвейн Warre’s 1945 Vintage Port — урожая года, близкого к дате рождения президента США (Дональд Трамп родился в 1946 году). Также гостям предлагали коллекционный коньяк 1912 года и шотландский виски. По данным изданий, глава Белого дома предпочел безалкогольные напитки, несмотря на широкий выбор спиртного.
Визит президента США и его супруги Мелании в Великобританию начался 16 сентября. Это второй официальный приезд Трампа в Великобританию: в 2019 году его встречала королева Елизавета II.