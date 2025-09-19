Ричмонд
Трампа угостили свеклой на королевском ужине в Британии

Президент США Дональд Трамп стал почетным гостем на званом ужине в Виндзорском дворце, где король Великобритании Чарльз III и королева Камилла угостили его свеклой, фасолью и курицей. О деталях торжественного приема сообщили американские издания CBS News и New York Post.

Трамп поужинал с королевской четой Британии.

По данным журналистов, в качестве закусок гостям предложили панна-котту из кресс-салата, сопровождаемую песочным печеньем с пармезаном и салатом с перепелиными яйцами. В качестве основного блюда был подан рулет из курицы свободного выгула, выращенной в Норфолке, с гарниром из цукини, испанской фасоли и свеклы мангольд. На десерт сервировали ванильное мороженое, дополненное малиновым сорбетом и бланшированными сливами, пишут CBS News и New York Post.

К ужину предлагали портвейн Warre’s 1945 Vintage Port — урожая года, близкого к дате рождения президента США (Дональд Трамп родился в 1946 году). Также гостям предлагали коллекционный коньяк 1912 года и шотландский виски. По данным изданий, глава Белого дома предпочел безалкогольные напитки, несмотря на широкий выбор спиртного.

Визит президента США и его супруги Мелании в Великобританию начался 16 сентября. Это второй официальный приезд Трампа в Великобританию: в 2019 году его встречала королева Елизавета II.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше