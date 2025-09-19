Раскрыты подробности интимного скандала с настоятелем буддийского храма

В Таиланде прихожане одного из буддийских монастырей в провинции Каласин задержали настоятеля храма в собственной келье с женщиной, предположительно являвшейся его любовницей. Соответствующий инцидент освещается изданием The Thaiger.
Поздним вечером 16 сентября 2025 года местные жители подняли тревогу и начали собираться у территории святилища. Причиной возмущения стало свидетельство одного из посетителей, заметившего, как в покои высокопоставленного монаха проникла неизвестная, после чего дверь была заперта изнутри.
К месту происшествия прибыли десятки сельчан, требовавших провести осмотр помещения. Собравшиеся били в барабан, вели прямые видео-трансляции в социальных сетях и призывали к вмешательству правоохранительных органов.
Представители власти вошли в келью и обнаружили настоятеля вместе с 40-летней местной жительницей. Очевидцы заявили, что эта женщина является его любовницей, и потребовали немедленного отречения монаха от сана.
Священнослужитель утверждал, что между ними не происходило ничего предосудительного. По его версии, женщина просто принесла ему грибы. Однако собравшиеся отказались верить таким объяснениям, поскольку по деревне уже более трех лет ходили упорные слухи о наличии у настоятеля интимных связей с несколькими женщинами.
Полиция подтвердила, что ведется расследование возможной незаконной связи монаха из Каласина, однако вопросы о дисциплинарных мерах находятся в компетенции духовных властей.
