Пропавшая в Таиланде россиянка любила выпить, но наркотики не употребляла

Пропавшая в Таиланде 34-летняя россиянка Эрика не употребляла наркотики, но периодически выпивала, сообщила в беседе с aif.ru ее знакомая Елена.
Девушка познакомилась с Эрикой год назад, когда снимала квартиру в ее доме на острове Самуи. Елена рассказала, что россиянка была всегда доброй и отзывчивой, она бережно относилась к своей дочери.
Известно, что за несколько дней до трагедии Эрика с четырехлетней дочерью приехала в Бангкок. Ночью 13 сентября она вышла из отеля и пропала. Ребенка нашли утром в номере.
Отмечается, что, выйдя из отеля, Эрика доехала на такси до района, который славится своими ночными заведениями.
«Мы отлично общались, она очень отзывчивая, добрая и умная девушка. Всегда помогала нам. Эрика не употребляла наркотики, как пишут в местных чатах. Она не выпивала до беспамятства, пила пиво, но брала пару бутылок. Также и в ночь, когда она пропала, она могла дойти выпить пива ненадолго или до аптеки. Но надолго дочь одну она бы не оставила», — отметила Елена.
Девушка добавила, что врагов у Эрики не было, она общалась с парнями, но какие у них были отношения, Елена не знает. Она подчеркнула, что никогда не слышала криков и ссор из квартиры Эрики. Последняя жила этажом ниже.
Ранее знакомая пропавшей в Таиланде россиянки назвала свою версию исчезновения.