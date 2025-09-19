Ричмонд
Пропавшая в Таиланде россиянка любила выпить, но наркотики не употребляла

34-летняя россиянка пропала ночью 13 сентября в Бангкоке. Она вышла из отеля, оставив там свою четырехлетнюю дочь, и больше не вернулась.

Источник: Аргументы и факты

Пропавшая в Таиланде 34-летняя россиянка Эрика не употребляла наркотики, но периодически выпивала, сообщила в беседе с aif.ru ее знакомая Елена.

Девушка познакомилась с Эрикой год назад, когда снимала квартиру в ее доме на острове Самуи. Елена рассказала, что россиянка была всегда доброй и отзывчивой, она бережно относилась к своей дочери.

Известно, что за несколько дней до трагедии Эрика с четырехлетней дочерью приехала в Бангкок. Ночью 13 сентября она вышла из отеля и пропала. Ребенка нашли утром в номере.

Отмечается, что, выйдя из отеля, Эрика доехала на такси до района, который славится своими ночными заведениями.

«Мы отлично общались, она очень отзывчивая, добрая и умная девушка. Всегда помогала нам. Эрика не употребляла наркотики, как пишут в местных чатах. Она не выпивала до беспамятства, пила пиво, но брала пару бутылок. Также и в ночь, когда она пропала, она могла дойти выпить пива ненадолго или до аптеки. Но надолго дочь одну она бы не оставила», — отметила Елена.

Девушка добавила, что врагов у Эрики не было, она общалась с парнями, но какие у них были отношения, Елена не знает. Она подчеркнула, что никогда не слышала криков и ссор из квартиры Эрики. Последняя жила этажом ниже.

Ранее знакомая пропавшей в Таиланде россиянки назвала свою версию исчезновения.