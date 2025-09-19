Новосибирская жительница похитила 924 тысячи рублей пособий через фиктивные роды

Первомайский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Галины Егоровой, признанной виновной в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.
Как установило следствие, подсудимая организовала схему получения незаконных выплат с использованием фиктивных документов. Она предоставила свой паспорт сообщнице, которая 3 марта 2023 года в органе ЗАГС Москвы № 3 МФЦ оформила заявление о якобы состоявшихся домашних родах двоих детей — Дарьи и Марии Егоровых. На основании этих заведомо ложных сведений были составлены актовые записи о рождении.
В дальнейшем Егорова обратилась в Пенсионный фонд, где получила ежемесячные и единовременные пособия на общую сумму 207 591 рубль 68 копеек. Кроме того, она незаконно оформила материнский капитал для улучшения жилищных условий, средства которого в размере 775 тысяч рублей были направлены на погашение займа в сторонней организации.
Суд признал Егорову виновной по части 3 статьи 159.2 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
«Кроме этого, суд взыскал с Егоровой в счёт причинённого ущерба от преступления 924 091,68 рубля. 58 500 рублей Егоровой возмещено добровольно в ходе судебного следствия», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Приговор не вступил в законную силу.