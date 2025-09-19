Новосибирская жительница похитила 924 тысячи рублей пособий через фиктивные роды

В дальнейшем Егорова обратилась в Пенсионный фонд, где получила ежемесячные и единовременные пособия на общую сумму 207 591 рубль 68 копеек. Кроме того, она незаконно оформила материнский капитал для улучшения жилищных условий, средства которого в размере 775 тысяч рублей были направлены на погашение займа в сторонней организации.