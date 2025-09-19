Пропавшая в Таиланде россиянка оставила в соцсетях пророческий статус

Пропавшая в Таиланде 34-летняя россиянка Эрика оставила на своей странице в социальных сетях пророческий статус, выяснил aif.ru.
Напомним, россиянка сдавала туристам квартиры в своем двухэтажном доме на острове Самуи. За несколько дней до трагедии она с четырехлетней дочерью приехала в Бангкок. Ночью 13 сентября она вышла из отеля, оставив там ребенка, и пропала.
Девочку передали в местный детский дом до приезда родственников. Известно, что в ту ночь Эрика доехала на такси до района, который славится своими ночными заведениями.
Незадолго до исчезновения она опубликовала на своей странице статус, который пользователи Сети посчитали пророческим. Девушка написала «прощение…» на английском языке. Вероятно, Эрика переживала из-за нанесенной ей обиды и пыталась спрятаться, хоть и не так, как вышло в итоге.
Россиянка часто публиковала полуобнаженные фотографии. На всех кадрах девушка улыбалась. Несколько лет назад она показывала подписчикам видео со своими танцами. Пользователи Сети отмечали ее природную красоту.
С 13 сентября никаких известий от Эрики нет. Знакомые и друзья надеются, что она найдется живой.
Ранее знакомая пропавшей в Таиланде россиянки назвала свою версию исчезновения.