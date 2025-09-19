Пропавшая в Таиланде россиянка оставила в соцсетях пророческий статус

Незадолго до исчезновения она опубликовала на своей странице статус, который пользователи Сети посчитали пророческим. Девушка написала «прощение…» на английском языке. Вероятно, Эрика переживала из-за нанесенной ей обиды и пыталась спрятаться, хоть и не так, как вышло в итоге.