В Новосибирске молодой человек арестован за поджог вышки сотовой связи

Сотрудники новосибирских управлений ФСБ и МВД установили и задержали предполагаемого поджигателя. Он нигде не работает и не учится. По ст. 281 УК РФ (диверсия) ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. Октябрьский райсуд Новосибирска по ходатайству следствия отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.