В Екатеринбурге ищут пропавшую 12-летнюю девочку

В Екатеринбурге пропала 12-летняя Анастасия Толмачева, которая пропала вечером 18 сентября. Школьница ушла на прогулку и перестала выходить на связь. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Девочка была одета в синюю брючную школьную, розовый плащ и розовые кроссовки. Ростом девочка около 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. У Насти с собой был коричневый ранец.
— Заявление о розыске несовершеннолетней поступило в отдел полиции № 15 вчера 18 сентября. Сотрудниками территориального ОВД организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей, — уточнили в полиции Екатеринбурга.
Жителей просят быть внимательными. Девочка может плохо ориентироваться в городе и не сможет самостоятельно вернуться домой.
Всех, кто может располагать информацией о местонахождении ребёнка, просят срочно сообщить по телефону 112 или на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8−800−700−54−52. Каждый звонок может помочь найти Настю!