В Челябинске арестовали мужчин за вымогательство денег у подростка

В Челябинске продолжается расследование уголовного дела в отношении трёх местных жителей, обвиняемых по пунктам «а, в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия). Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По версии следствия, 16 апреля 2025 года у гаражей на улице Механической 18-, 22- и 32-летние мужчины потребовали у 16-летнего подростка 130 тысяч рублей. При этом они нанесли ему не менее пяти ударов битой по туловищу и голове, один из обвиняемых выстрелил потерпевшему в ногу из пневматического пистолета и дважды ударил по лицу, угрожая дальнейшим насилием.
Подросток, оказавшись в заведомо проигрышной ситуации, был вынужден согласиться на передачу денег. По ходатайству следователя СК суд заключил под стражу 18- и 22-летних фигурантов. Третьему, с учётом состояния здоровья, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следственные действия по делу продолжаются.