В Челябинске арестовали мужчин за вымогательство денег у подростка

По версии следствия, 16 апреля 2025 года у гаражей на улице Механической 18-, 22- и 32-летние мужчины потребовали у 16-летнего подростка 130 тысяч рублей. При этом они нанесли ему не менее пяти ударов битой по туловищу и голове, один из обвиняемых выстрелил потерпевшему в ногу из пневматического пистолета и дважды ударил по лицу, угрожая дальнейшим насилием.