Неисправные пути стали причиной схода 18 вагонов с углем в Приморье

Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Сообщить об опечатке.
Инцидент произошел 6 августа. С рельсов сошли 18 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов.
«Установлено, что причиной происшествия стало ненадлежащее содержание путевого хозяйства Владивостокской дистанцией пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры ОАО “РЖД”, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Кроме того, Хабаровским центром диагностики мониторинга и устройств инфраструктуры РЖД не обеспечена оценка состояния элементов верхнего строения пути, и не приняты меры по ограничению скоростного режима поездов. Также не был организован контроль содержания путевого хозяйства и систематическое проведение осмотров.
Транспортная прокуратура внесла преставления руководителям региональных подразделений РЖД. В отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 11.1 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Восточным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».