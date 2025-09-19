Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неисправные пути стали причиной схода 18 вагонов с углем в Приморье

В Приморье завершили проверку по факту схода вагонов с углем на перегоне Артем-Приморский 3 — Шкотово.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Сообщить об опечатке.

Инцидент произошел 6 августа. С рельсов сошли 18 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов.

«Установлено, что причиной происшествия стало ненадлежащее содержание путевого хозяйства Владивостокской дистанцией пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры ОАО “РЖД”, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, Хабаровским центром диагностики мониторинга и устройств инфраструктуры РЖД не обеспечена оценка состояния элементов верхнего строения пути, и не приняты меры по ограничению скоростного режима поездов. Также не был организован контроль содержания путевого хозяйства и систематическое проведение осмотров.

Транспортная прокуратура внесла преставления руководителям региональных подразделений РЖД. В отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 11.1 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Восточным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».