Неисправные пути стали причиной схода 18 вагонов с углем в Приморье

Кроме того, Хабаровским центром диагностики мониторинга и устройств инфраструктуры РЖД не обеспечена оценка состояния элементов верхнего строения пути, и не приняты меры по ограничению скоростного режима поездов. Также не был организован контроль содержания путевого хозяйства и систематическое проведение осмотров.