СК предъявил новые обвинения фигурантам дела об убийстве генерала Кириллова

Обвиняемым в убийстве Кириллова грозит еще 15 лет.
Следственный комитет России предъявил новое обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-полковника Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Всем фигурантам, включая гражданина Украины Гедзика Андрея Ярославовича (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов, — прим. URA.RU), в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, добавили организацию террористического сообщества и участие в нем», — отметили в правоохранительных органах в беседе с ТАСС. По их информации, упомянутый обвиняемый скрылся от следствия и объявлен в розыск.
Как уточнили в правоохранительных органах, новые обвинения значительно увеличивают тяжесть предъявленных фигурантам статей. Санкция по статье 205.4 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы, а организатору террористического сообщества может грозить пожизненный срок. Помимо этого, всем участникам дела также вменяются контрабанда, незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств. На данный момент никто из обвиняемых свою вину не признал.
Генерал-полковник Кириллов и его помощник майор Поликарпов погибли утром 17 декабря 2024 года при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По данным следствия, сработала бомба, заложенная в самокат у подъезда. Вскоре был задержан подозреваемый Курбонов (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), который, как установила проверка, прибыл в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. За совершение преступления ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза. Падиев (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и Точиев (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) арендовали для него жилье и передавали деньги от куратора. Росфинмониторинг включил всех фигурантов дела в перечень террористов и экстремистов.