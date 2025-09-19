СК предъявил новые обвинения фигурантам дела об убийстве генерала Кириллова

Генерал-полковник Кириллов и его помощник майор Поликарпов погибли утром 17 декабря 2024 года при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По данным следствия, сработала бомба, заложенная в самокат у подъезда. Вскоре был задержан подозреваемый Курбонов (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), который, как установила проверка, прибыл в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. За совершение преступления ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза. Падиев (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и Точиев (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) арендовали для него жилье и передавали деньги от куратора. Росфинмониторинг включил всех фигурантов дела в перечень террористов и экстремистов.