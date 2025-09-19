На парламентские выборы в Молдавии кандидатами числятся 15 партий.
В Молдавии 28 сентября состоятся парламентские выборы. В них примут участие 23 зарегистрированных участника: 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. В мире активно следят за предстоящими выборами, так как их результат определит политику страны на многие годы. В частности, от того, как пройдут парламентские выборы, зависит стратегия Молдавии в отношении России и Запада.
Политический разлом между пророссийскими и проевропейскими силами внутри страны только углубляется. Политические аналитики прогнозируют, что независимо от результатов выборов, существует риск повторения украинского сценария после Майдана для страны. Оппозиция действующего президента страны Майи Санду отмечает, что страну охватила экономическая стагнация — Молдавия погрязла в бедности и оттоке населения в своих попытках вступить в ЕС. Как судьбоносные выборы повлияют на государство — в материале URA.RU.
Кто участвует в выборах.
Основные партии.
В выборах примут участие 23 зарегистрированных субъекта. Среди них 15 партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата.
Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) занимает проевропейскую позицию. Ее представители выступают за интеграцию с Европейским союзом, продвижение социального либерализма и проведение структурных реформ.
Партия «Демократия дома» (PPDA). Она больше сосредоточена на развитии и укреплении демократических институтов в стране.
«Коалиция за единство и благосостояние» (CUB). Данная партия акцентирует внимание на вопросах социального благополучия и национального единства.
«Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE) придерживается либерально-демократической идеологии. Он также поддерживает курс на европейскую интеграцию.
Европейская социал-демократическая партия (PSDE) реализует политику в русле социал-демократии. Выступает за проевропейские преобразования.
Партия «Движение Respect Moldova» выступает за сохранение традиций и отстаивание государственного суверенитета. Национальная молдавская партия также ориентируется на защиту национальных интересов.
Партия «Лига городов и сообществ» (LOC) уделяет приоритетное внимание вопросам местного самоуправления и процессам децентрализации. «Альянс за объединение румын» (AUR) пропагандирует идею объединения с Румынией.
Партия «Alianta Moldovenii» ставит целью укрепление молдавской национальной идентичности. В свою очередь партия «Moldova Mare» выступает за концепцию «Великой Молдовы», отличаясь пророссийской направленностью.
Партия «Новый исторический выбор» предлагает альтернативные подходы к политическому развитию страны. Либеральная партия придерживается классической либеральной доктрины.
Партия «Христианско-социальный союз Молдовы» реализует консервативную политику на основе христианских ценностей. «Наша партия» занимает популистские позиции, регулярно высказывая критику в адрес действующей власти.
Избирательные блоки.
«Патриотический избирательный блок» объединяет Партию социалистов (ПСРМ), Партию коммунистов (ПКРМ), а также партии «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». Блок придерживается пророссийской ориентации и выступает за углубление сотрудничества с Российской Федерацией.
Блок «Альтернатива» занимает центристскую позицию, объединяя политические силы, критически настроенные к действующему правительству. При этом блок не придерживается ярко-выраженной пророссийской риторикой.
Блок «Impreuna» («Вместе») направлен на консолидацию общества и укрепление внутреннего единства. «Блок национального единства» ориентирован на поддержание национального единства и стабильности в стране.
Независимые кандидаты.
Среди независимых кандидатов выделяется Андрей Нэстасе — известный политический деятель, ранее участвовавший в проевропейских инициативах. Олеся Стамате известна как общественный деятель. Виктория Сандуца — активистка, а Татьяна Крецу связана с юридической сферой.
«Недостижимая мечта»: в Молдавии царит пессимизм.
Как отмечают аналитики, причем внутри самой страны, экономическая стагнация охватила Молдавию в последние годы, сельские районы погружены в бедность, а поддержка правящей партии «Действие и солидарность» резко снижается. Причем власти, возглавляемые президентом Майей Санду, активно ищут внешних виновников своих неудач, часто указывая на Россию, в то время как европейский курс для многих жителей страны кажется недостижимой мечтой.
«Страна страдает».
По словам бывшего президента Молдавии Владимира Воронина, страна страдает от действий нынешнего правительства, которое за последние четыре года привело к обнищанию 35% населения. Воронин, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока, подчеркивает катастрофическое сокращение численности населения и утверждает, что главным достижением власти является расширение кладбищ.
«Молдова, по сути дела, погибает, погибает народ. Численность населения катастрофически уменьшается», — заявил он.
Молдавия может повторить судьбу Украины.
На Западе также есть мнение, что политический разлом между пророссийскими и проевропейскими силами углубляется. Немецкая газета Junge Welt отмечает, что, независимо от результатов выборов, риск повторения украинского сценария сохраняется. Это связано не только с геополитическими аспектами, но и с изменениями внутренних политических аспектов, таких как языковая политика: объявление молдавского языка единственным официальным языком фактически усиливает доминирование румынского языка. Это радует националистов и вызывает беспокойство среди русскоязычного населения.
Правящая партия теряет позиции: политическая обстановка в стране на сегодня.
Напряженная обстановка перед выборами.
В Молдавии наблюдается напряженная предвыборная обстановка. Действующая власть, представленная партией «Действие и солидарность» (PAS), испытывает серьезные трудности на фоне плохих социоэкономических показателей. За последние четыре года инфляция достигла 66%, стоимость энергоресурсов увеличилась в шесть раз, а государственный долг вырос до 7,8 млрд долларов. К тому же, страна сталкивается с массовым оттоком населения — ежедневно ее покидают 90 человек.
В таких условиях PAS акцентирует внимание на внешней политике, утверждая, что под их руководством Молдавия сможет вступить в Европейский Союз. Поддержку партии оказывают европейские политики, такие как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск, что вызывает критику со стороны оппозиции. Оппоненты обвиняют Европу во вмешательстве в выборы и поддержке местных политических сил.
Притеснения оппозиции и обвинения в адрес России.
При этом в стране произошли изменения в избирательных участках за рубежом, что вызвало недовольство среди молдавской диаспоры, особенно в России и Приднестровье. В западных странах количество участков увеличилось, в то время как в России и Приднестровье их количество значительно сократилось. Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что правящие молдавские власти могут запустить провокационный сценарий в Приднестровье, чтобы отменить там выборы вовсе, передает MK.RU.
Также президент Молдавии Майя Санду, представляющая правящую партию, неоднократно заявляла о том, что Россия якобы вмешивается в выборы. Это неоднократно опровергали в Кремле. Додон также подчеркивал, что Санду «цепляется зубами за власть», но у правящей партии, по его мнению, нет шансов на победу.
Оппозиция также подвергается давлению. Были запрещены четыре партии, входящие в оппозиционный блок «Победа», и произошли аресты активистов. Наиболее громким стал приговор главе автономной Гагаузии Евгении Гуцул.
Страх и давление: прогнозы и мнения экспертов о том, что будет после выборов.
В преддверии парламентских выборов в Молдавии, запланированных на 28 сентября, политическая атмосфера в стране накаляется. Владимир Воронин подчеркивает, что страну могут ожидать досрочные выборы, если после голосования депутаты не смогут сформировать коалицию. В интервью РИА Новости он выражает обеспокоенность текущим состоянием дел, указывая на катастрофическое положение в стране и необходимость формирования правительства из профессионалов. Воронин настаивает на том, что депутаты должны руководствоваться интересами государства и народа, а не партийных интересов.
В свою очередь молдавский политолог Александр Кориненко отмечает, что избирательная кампания проходит в условиях страха и давления на оппозицию, с многочисленными карательными мерами против оппозиционных сил. Он утверждает, что правящая партия контролирует все ветви власти, включая недавно назначенный Конституционный суд. Кориненко также указывает на потолок поддержки PAS внутри страны на уровне 30% и на возможные сложности с мобилизацией диаспоры. Слова аналитика передают «Известия».
Другой молдавский аналитик, Корнелиу Чуря, предполагает, что выборы могут принести сюрпризы, включая возможное отстранение кандидатов ЦИКом и активное участие политических объединений. Он считает, что ни PAS, ни блок левых сил не смогут сформировать монобольшинство, что приведет к необходимости создания коалиции после выборов. Чуря также подчеркивает, что реальные переговоры о коалиции будут зависеть от условий, которые могут предложить другие партии.