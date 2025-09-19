Карпинский суд смягчил наказание врачу-онкологу

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
В 2023 году врач направил лечившегося у него пациента на магнитно-резонансную томографию, не проверив возможных противопоказаний. В частности, речь шла об электрокардиостимуляторе, который носил мужчина. В итоге процедура МРТ привела к нарушению сердечного ритма и мгновенной смерти. В отношении врача было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. В суде Ашым Уулу Талантбек вину не признал, мотивировав свою позицию тем, что пациент не сообщил ему о кардиостимуляторе и не представил соответствующих документов.
Тем не менее, Карпинский городской суд признал медика виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Ашым Уулу Талантбек был приговорен к 2-м годам ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 3 года. Однако осужденный и его адвокат обжаловали приговор, было подано апелляционное представление.
Свердловский областной суд в свою очередь заслушал стороны и счел необходимым изменить приговор суда первой инстанции, смягчив дополнительное наказание до 2 лет 10 месяцев. Также врач был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности преступления.
