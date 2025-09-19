Карпинский суд смягчил наказание врачу-онкологу

В 2023 году врач направил лечившегося у него пациента на магнитно-резонансную томографию, не проверив возможных противопоказаний. В частности, речь шла об электрокардиостимуляторе, который носил мужчина. В итоге процедура МРТ привела к нарушению сердечного ритма и мгновенной смерти. В отношении врача было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. В суде Ашым Уулу Талантбек вину не признал, мотивировав свою позицию тем, что пациент не сообщил ему о кардиостимуляторе и не представил соответствующих документов.