В Челябинской области разыскивают мужчину, таинственно исчезнувшего после ДТП

В Челябинской области разыскивают мужчину, таинственно исчезнувшего после ДТП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло 18 августа текущего года.

По данным следствия, утром в тот день зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Scania на 1626 километре федеральной трассы М-5 Челябинск — Москва. Однако водитель безвестно исчез и с тех пор не выходит на связь.

Следователи Усть-Катава 8 сентября завели уголовное дело. Местонахождение 44-летнего мужчины пытается определить следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты регионального управления СКР, полицейские. Существенную помощь оказывают волонтеры.

Всех, кто располагает информацией о ДТП и местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8 (351) 728−57−01, 8 (35167) 3−13−24. Конфиденциальность гарантируется.