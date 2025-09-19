В Челябинской области разыскивают мужчину, таинственно исчезнувшего после ДТП

Все произошло 18 августа текущего года.
По данным следствия, утром в тот день зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Scania на 1626 километре федеральной трассы М-5 Челябинск — Москва. Однако водитель безвестно исчез и с тех пор не выходит на связь.
Следователи Усть-Катава 8 сентября завели уголовное дело. Местонахождение 44-летнего мужчины пытается определить следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты регионального управления СКР, полицейские. Существенную помощь оказывают волонтеры.
Всех, кто располагает информацией о ДТП и местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: