В Новосибирске автомобиль сбил ребенка на велосипеде

По предварительной информации, 31-летняя женщина-водитель на автомобиле Toyota Allion двигалась по Межквартальному проезду. У дома № 195/2 по улице Николая Островского она допустила наезд на велосипедиста, который ехал справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал мальчик 2013 года рождения. Его доставили в больницу, характер травм уточняется.