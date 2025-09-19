Ричмонд
В Новосибирске автомобиль сбил ребенка на велосипеде

Авария произошла в Дзержинском районе города.

Источник: Комсомольская правда

Утром на территории Дзержинского района Новосибирска произошла авария с участием ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 31-летняя женщина-водитель на автомобиле Toyota Allion двигалась по Межквартальному проезду. У дома № 195/2 по улице Николая Островского она допустила наезд на велосипедиста, который ехал справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал мальчик 2013 года рождения. Его доставили в больницу, характер травм уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства аварии.