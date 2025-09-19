Над российским регионом ночью сбили несколько дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны России сбили за ночь над территорией Крыма четыре украинских беспилотника. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил причины сбивания дронов над региональной столицей.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.