В США нашли нож, которым убили россиянина на фестивале Burning Man

В США правоохранительные органы обнаружили нож, который мог быть использован для убийства россиянина на фестивале Burning Man в штате Невада. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на источник в американской полиции.
Как известно, инцидент на Burning Man произошел еще 30 августа. Тогда на фестивале обнаружили лежащее в луже крови тело мужчины. Нескольким позже выяснилось, что это был Вадим Круглов — 37-летний россиянин, переехавший в США. Вскоре началось расследование.
И теперь в деле появились серьезные зацепки. В частности, был обнаружен нож, которым, предположительно, и убили россиянина. Других подробностей еще нет. При этом по делу пока также никто не задержан.
Тем временем отец убитого Вадима Круглова обратился лично к президенту США Дональду Трампу. Он возмутился тем, что дело об убийстве его сына не хотят расследовать. Поскольку уже прошло десять дней, а какого-либо прогресса до сих пор нет. Игорь Круглов также упомянул, что убийство украинки в Нью-Йорке расследовали крайне оперативно.