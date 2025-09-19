В США нашли нож, которым убили россиянина на фестивале Burning Man

Тем временем отец убитого Вадима Круглова обратился лично к президенту США Дональду Трампу. Он возмутился тем, что дело об убийстве его сына не хотят расследовать. Поскольку уже прошло десять дней, а какого-либо прогресса до сих пор нет. Игорь Круглов также упомянул, что убийство украинки в Нью-Йорке расследовали крайне оперативно.