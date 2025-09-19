В Красноярском крае завели дело участников «северного завоза»

В Красноярском крае заведено уголовное дело на исполнителей контракта по «северному завозу». Подробности рассказали в региональной прокуратуре.
С 2019 по 2022 годы компания систематически завышала тариф на тепловую энергию. Руководство предприятия предоставляло в министерство тарифной политики края заведомо ложные данные о затратах, чтобы получить необоснованно высокие субсидии из бюджета.
В смету своих расходов закладывали стоимость дорогостоящего угля, хотя на самом деле использовалась дешевая древесная щепа. Но даже щепа закупалась по завышенным ценам через аффилированную фирму. Хотя местные поставщики (видимо, лесоперерабатывающие предприятия) готовы были предоставить ее бесплатно.
Итого ущерб от таких махинаций бюджету составил 1 миллион рублей. В возбуждении уголовного дела несколько раз было отказано, но прокуратура настояла — статья «Мошенничество в особо крупном размере». Срок — до десяти лет лишения свободы.