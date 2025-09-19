Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 4,5 километра

«В 14:40 по местному времени эксплозии подняли пепел Шивелуча на высоту 4,5 километра. Шлейф протянулся на 20 километров на север», — говорится в сообщении учёных.
Для вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности. Эксперты подчеркнули, что активность Шивелуча представляет угрозу для местных авиаперевозок. Мониторинг ситуации продолжается.
Ранее Life.ru писал, что на Камчатке произошло сильное землетрясение. Власти объявляли угрозу цунами, однако уже после полудня 19 сентября сигнал отменили. Каких-либо серьёзных разрушений в регионе не произошло.