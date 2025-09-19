Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае сухая гроза стала причиной лесного пожара

Из-за сухих гроз в Красноярском крае вспыхнул лесной пожар.

Источник: РИА "Новости"

На утро 19 сентября в Красноярском крае действующих лесных пожаров нет. При этом тайгу продолжают патрулировать специалисты регионального лесопожарного центра и сотрудники лесной охраны и лесничеств.

За минувшие сутки на территории края ликвидировали один лесной пожар на площади 3,5 га в Ермаковском лесничестве. Предварительно, возгорание возникло из-за сухой грозы.

— В регионе развернута многоступенчатая система мониторинга, которая включает возможности флота БПЛА, космосъемки, видеомониторинга, наземного и авиапатрулирования, — добавили в учреждении.

Жителям нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше