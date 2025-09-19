В Красноярском крае сухая гроза стала причиной лесного пожара

На утро 19 сентября в Красноярском крае действующих лесных пожаров нет. При этом тайгу продолжают патрулировать специалисты регионального лесопожарного центра и сотрудники лесной охраны и лесничеств.
За минувшие сутки на территории края ликвидировали один лесной пожар на площади 3,5 га в Ермаковском лесничестве. Предварительно, возгорание возникло из-за сухой грозы.
— В регионе развернута многоступенчатая система мониторинга, которая включает возможности флота БПЛА, космосъемки, видеомониторинга, наземного и авиапатрулирования, — добавили в учреждении.
Жителям нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.