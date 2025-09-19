«Задействовали восемь пожарных машин». В Минске произошел пожар в ресторане украинской кухни из-за фритюрницы

В Минске в ресторане украинской кухни случился пожар, рассказали в пресс-службе МЧС.
Возгорание в ресторане «Чумацький шлях» произошло 18 сентября. Пожарные наряды после сообщения в дежурную службу выбыли на улицу Мясникова. На месте были задействованы восемь единиц техники МЧС.
Прибывшие по вызову спасатели обнаружили плотное задымление в помещениях ресторана. Пожарная разведка показала, что пожар начался на кухне ресторана.
— При приготовлении пищи произошло воспламенение масла во фритюрнице без последующего распространения, — прокомментировали в пресс-службе.
Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.
Известно, что в момент загорания в ресторане было девять человек — персонал заведения. Работники сами покинули помещение, к счастью, никто не пострадал.
Причину случившегося еще предстоит установить.