«Задействовали восемь пожарных машин». В Минске произошел пожар в ресторане украинской кухни из-за фритюрницы

Спасатели ликвидировали возгорание в ресторане украинской кухни в центре Минска.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в ресторане украинской кухни случился пожар, рассказали в пресс-службе МЧС.

Возгорание в ресторане «Чумацький шлях» произошло 18 сентября. Пожарные наряды после сообщения в дежурную службу выбыли на улицу Мясникова. На месте были задействованы восемь единиц техники МЧС.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили плотное задымление в помещениях ресторана. Пожарная разведка показала, что пожар начался на кухне ресторана.

— При приготовлении пищи произошло воспламенение масла во фритюрнице без последующего распространения, — прокомментировали в пресс-службе.

Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.

Известно, что в момент загорания в ресторане было девять человек — персонал заведения. Работники сами покинули помещение, к счастью, никто не пострадал.

Причину случившегося еще предстоит установить.