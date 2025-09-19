ДТП произошло на внешней стороне 21-го километра МКАД, движение затруднено

Авария произошла внешней стороне 21-го километра МКАД. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в пресс-службе Дептранса.
На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в районе ДТП затруднено на два километра, водителям посоветовали выбирать пути объезда, передает Telegram-канал ведомства.
Ранее стало известно, что перед судом предстанет мужчина, который устроил смертельное ДТП на 81-м километре автодороги М-2 «Крым». В этой аварии погибли мать и ее девятилетний сын. Водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и влетел в легковушку, которая осуществляла движение по полосе разгона. При перестроении обвиняемый не включил указатели правого поворота и врезался в машину, прижав ее к обочине.
В районе поселка Киевского столкнулись три грузовика, из-за чего на участке Киевского шоссе было затруднено движение автомобилей в сторону МКАД. Водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты, чтобы не стоять в пробке.