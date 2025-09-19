ДТП произошло на внешней стороне 21-го километра МКАД, движение затруднено

Ранее стало известно, что перед судом предстанет мужчина, который устроил смертельное ДТП на 81-м километре автодороги М-2 «Крым». В этой аварии погибли мать и ее девятилетний сын. Водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и влетел в легковушку, которая осуществляла движение по полосе разгона. При перестроении обвиняемый не включил указатели правого поворота и врезался в машину, прижав ее к обочине.