В Белгородской области пострадали женщина и боец «Орлана» из-за дронов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в регионе при атаках дронов ВСУ пострадали мирная жительница и боец подразделения «Орлан».
По его словам, в селе Грузское в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в больницу. Врачи оказали ей медпомощь и отпустили под амбулаторное лечение. Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки БПЛА оказались повреждены кровля дома и одна квартира.
При этом в городе Шебекино боец РФ получил ранение из-за удара дрона ВСУ. Это произошло во время выполнения им служебных задач. Бойца доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области.