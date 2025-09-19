Ричмонд
В Белгородской области пострадали женщина и боец «Орлана» из-за дронов ВСУ

Вячеслав Гладков сообщил, что дроны ВСУ атаковали село Грузское и город Шебекино.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в регионе при атаках дронов ВСУ пострадали мирная жительница и боец подразделения «Орлан».

По его словам, в селе Грузское в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в больницу. Врачи оказали ей медпомощь и отпустили под амбулаторное лечение. Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки БПЛА оказались повреждены кровля дома и одна квартира.

При этом в городе Шебекино боец РФ получил ранение из-за удара дрона ВСУ. Это произошло во время выполнения им служебных задач. Бойца доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области.

