В Иркутской области медведи три раза вышли к людям

Медведя напугал шум, и он убежал обратно в лес. В Вихоревке хищника заметили у городского кладбища — испуганный шумом, он бросился бежать в сторону жилых домов. Ещё одно происшествие произошло в Киренске: местная жительница наблюдала, как медведь скрылся в направлении реки Киренга.