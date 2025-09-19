Ричмонд
В Иркутской области медведи три раза вышли к людям

В Братском и Киренском районах медведи вышли к людям.

Источник: ГУ МВД

За сутки их видели трижды. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

«В посёлке Шумилово зверь забрался в огород. Фермер услышал лай собаки и вышел во двор, а потом увидел, как медведь перелез через забор», — сказали в МВД.

Медведя напугал шум, и он убежал обратно в лес. В Вихоревке хищника заметили у городского кладбища — испуганный шумом, он бросился бежать в сторону жилых домов. Ещё одно происшествие произошло в Киренске: местная жительница наблюдала, как медведь скрылся в направлении реки Киренга.

Полиция и охотоведы уже работают в этих районах. Специалисты отслеживают перемещения животных и принимают меры для защиты местных жителей.