Туман и отмены рейсов: что происходит в российских аэропортах 19 сентября 2025

Задержки рейсов, а России 19 сентября 2025.
Из-за тумана в Иркутске несколько самолетов перенаправлены в Братск, а во Владивостоке и Новосибирске задерживаются прилеты и вылеты более десятка рейсов. В Москве и других регионах также наблюдаются сбои в расписании. Подробности о текущей ситуации в российских аэропортах — в материале URA.RU.
Общая ситуация с задержками авиарейсов 19 сентября 2025.
По состоянию на утро 19 сентября 2025 года, в нескольких регионах России наблюдаются задержки и отмены авиарейсов. Основная причина сбоев в Восточной Сибири — густой туман в Иркутске. В западной части страны большинство рейсов выполняются по расписанию, но есть исключения.
Для мониторинга актуальной ситуации пассажирам рекомендуется отслеживать информацию на онлайн-табло аэропортов или через официальные приложения авиакомпаний. Крупные перевозчики, включая «Аэрофлот», S7 Airlines и «Уральские авиалинии», оперативно обновляют статус рейсов.
Задержки рейсов в аэропортах Москвы 19 сентября 2025 года.
Задержки в Шереметьево 19 сентября 2025 года.
Задержки вылетов:
SU 1318 в Мурманск (задержка 1 час, вылет в 08:10)AT 221 в Касабланку (задержка 40 минут, вылет в 08:10)SU 1070 в Сочи (задержка 2 часа 10 минут, вылет в 15:35).
Задержки прилетов: SU 1075 из Сочи (прибытие в 07:35), SU 1217 из Самары (прибытие в 08:29), FV 6530/SU 6530 из Нижнекамска (прибытие в 08:45), SU 1455 из Улан-Удэ (прибытие в 11:46), SU 1443 из Иркутска (прибытие в 13:57), SU 1319 из Мурманска (прибытие в 13:52).
В большинстве случаев задержки составляют от 30 минут до 1 часа. Но есть и более существенные — до 3 часов, особенно для рейсов из сибирских городов.
Задержки в Домодедово 19 сентября 2025 года.
Задержки вылетов:
U6 161 в Махачкалу (задержка 1 час 15 минут, вылет в 07:35)S7 1003 в Санкт-Петербург (задержка 1 час, вылет в 10:30)UJ 606 в Хургаду (задержка 55 минут, вылет в 15:25).
Задержки прилетов: U6 2910 из Оша (прибытие в 07:41), U6 2804 из Бишкека (время не указано), S7 3022 из Иркутска (прибытие в 13:10), U6 9696 из Махачкалы (прибытие в 14:15).
Особенно существенные задержки у рейсов из городов Сибири и Дальнего Востока: U6 106 из Иркутска (задержка 2 часа 30 минут), U6 2970 из Куляба (задержка 3 часа 25 минут).
Задержки во Внуково 19 сентября 2025 года.
Задержки вылетов: NE 601 в Хургаду (задержка 55 минут, вылет в 09:55).
DP 855 в Гюмри (задержка 45 минут, вылет в 10:55)UT 373 в Минеральные Воды (задержка 7 часов 40 минут, вылет в 17:40)DP 187 в Махачкалу (задержка 1 час 45 минут, вылет в 14:10).
Задержки рейсов в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург), 19 сентября 2025 года.
Задержки вылетов:
W5 1103 в Тегеран (задержка 20 минут, вылет в 11:20)S7 6410 в Иркутск (задержка 2 часа 15 минут, вылет в 14:50).
Задержки прилетов: FV 6588/SU 6588 из Сыктывкара (прибытие в 07:50), FV 6472/SU 6472 из Омска (прибытие в 08:30), FV 6344/SU 6344 из Мурманска (задержка 3 часа 35 минут, прибытие в 11:35), 5N 592 из Уфы (прибытие в 09:35), 5N 528 из Челябинска (прибытие в 09:21), U6 2642 из Худжанда (задержка 2 часа, прибытие в 11:50).
Задержки рейсов в региональных аэропортах 19 сентября 2025 года.
Задержки рейсов в Иркутске 19 сентября 2025 года.
Густой утренний туман стал причиной серьезных проблем в аэропорту Иркутска. По информации на 09:56, самолеты из Якутска и Москвы не смогли приземлиться и были перенаправлены в Братск:
Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines из Якутии (вылет в 06:00, приземление в Братске в 08:53)Boeing-737 «Аэрофлота» из Москвы.
Из-за неблагоприятных погодных условий отложены вылеты в Иркутск: рейс S7 из Улан-Удэ и рейс Utair из Усть-Кута (оба задерживаются на 2 часа 35 минут).
В общей сложности в аэропорту Иркутска задерживается прилет пяти рейсов из российских городов (Москва, Якутск, Улан-Удэ, Усть-Кут) и одного международного (из Пекина).
Задержки рейсов во Владивостоке 19 сентября 2025 года.
По информации на 07:40 во Владивостоке задерживаются четыре рейса:
S7−5207 из Новосибирска (задержка 20 минут, новое время 10:30)U6−571 из Екатеринбурга (задержка 20 минут, новое время 11:50) S7−6404 в Иркутск (задержка 25 минут, новое время 08:10)U6−572 в Екатеринбург (задержка 15 минут, новое время 12:50).
Задержка рейса S7−5207 из Новосибирска связана с общей ситуацией в Сибирском регионе и перенаправлением самолетов из-за тумана в Иркутске.
Задержки рейсов в Новосибирске 19 сентября 2025 года.
В международном аэропорту Толмачево (Новосибирск) по состоянию на 04:32 ожидается задержка прибытия девяти авиарейсов из следующих городов: Якутск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Анталья и два рейса из Хабаровска.
Конкретная информация о причинах задержек и новом времени прибытия рейсов в официальных источниках не уточняется, однако эксперты связывают это с общей метеорологической обстановкой в Сибири и на Дальнем Востоке.
Задержки в Екатеринбурге (Кольцово), 19 сентября 2025 года.
Задержки вылетов: U6 565 в Сочи (задержка 25 минут, вылет в 16:30).
Задержки прилетов: U6 566 из Сочи (задержка 20 минут), 3F 477 из Еревана (задержка 25 минут), U6 623 из Читы (задержка 25 минут), U6 2008 из Ташкента (задержка 1 час 5 минут), U6 572 из Владивостока (задержка 35 минут), SU 627 из Пхукета (задержка 30 минут).
Задержки в Нижнем Новгороде (Стригино) 19 сентября 2025 года.
Задержки вылетов:
WZ 1339 в Тбилиси (задержка 40 минут, вылет в 09:35)RT 247 в Оренбург (задержка 20 минут, вылет в 17:00).
Задержки прилетов:
WZ 4565 из Самары (задержка более 7 часов, прибытие в 08:45)RT 581 из Казани (задержка 20 минут, прибытие в 16:05).
Задержки в Самаре (Курумоч) 19 сентября 2025 года.
Задержки вылетов:
WZ 1304 в Новый Уренгой (задержка 1 час 35 минут, вылет в 12:00)RT 246 в Нижневартовск (задержка 4 часа 20 минут, вылет в 20:00).
Задержки прилетов: WZ 1366 из Стамбула (задержка 2 часа 40 минут), RT 245 из Перми (задержка почти 5 часов), WZ 1304 из Нового Уренгоя (задержка 45 минут), FV 5568/SU 5568 из Шарм-эль-Шейха (задержка 2 часа 10 минут).
Задержки в Сочи 19 сентября 2025 года.
В аэропорту Сочи отмечаются следующие задержки:
Рейс DP 323 в Челябинск задерживается на 30 минут — вылет в 09:05 вместо 08:35Рейс FV 6605, SU 6605 в Уфу задерживается значительно — вылет в 13:40 вместо 11:05 (задержка 2 часа 35 минут) Рейс N4 449 в Киров задерживается на 50 минут — вылет в 12:45 вместо 11:55Рейс SU 1071 в Москву задерживается значительно — вылет в 20:00 вместо 17:50 (задержка 2 часа 10 минут) Рейс U6 378 в Москву задерживается на 25 минут — вылет в 19:50 вместо 19:25.
По прилетам:
Рейс FV 6642, SU 6642 из Новосибирска задерживается на 1 час 40 минут — прибытие в 08:40 вместо 07:00Рейс DP 344 из Уфы задерживается на 50 минут — прибытие в 08:15 вместо 07:25Рейс DP 366 из Перми задерживается на 30 минут — прибытие в 08:05 вместо 07:35Рейс FV 6148, SU 6148 из Омска задерживается на 1 час — прибытие в 09:50 вместо 08:50Рейс SU 1668 из Москвы задерживается на 53 минуты — прибытие в 10:13 вместо 09:20Рейс U6 1338 из Кемерово задерживается на 20 минут — прибытие в 11:05 вместо 10:45Рейс N4 494 из Новокузнецка задерживается на 1 час — прибытие в 11:45 вместо 10:45Рейс SU 1070 из Москвы задерживается значительно — прибытие в 18:53 вместо 16:50 (задержка более 2 часов) Рейс U6 377 из Москвы задерживается на 30 минут — прибытие в 18:55 вместо 18:25Рейс FV 6606, SU 6606 из Уфы задерживается значительно — прибытие в 21:35 вместо 19:20 (задержка 2 часа 15 минут) Рейс N4 450 из Кирова задерживается на 35 минут — прибытие в 20:55 вместо 20:20.