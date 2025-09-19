Туман и отмены рейсов: что происходит в российских аэропортах 19 сентября 2025

Рейс FV 6642, SU 6642 из Новосибирска задерживается на 1 час 40 минут — прибытие в 08:40 вместо 07:00Рейс DP 344 из Уфы задерживается на 50 минут — прибытие в 08:15 вместо 07:25Рейс DP 366 из Перми задерживается на 30 минут — прибытие в 08:05 вместо 07:35Рейс FV 6148, SU 6148 из Омска задерживается на 1 час — прибытие в 09:50 вместо 08:50Рейс SU 1668 из Москвы задерживается на 53 минуты — прибытие в 10:13 вместо 09:20Рейс U6 1338 из Кемерово задерживается на 20 минут — прибытие в 11:05 вместо 10:45Рейс N4 494 из Новокузнецка задерживается на 1 час — прибытие в 11:45 вместо 10:45Рейс SU 1070 из Москвы задерживается значительно — прибытие в 18:53 вместо 16:50 (задержка более 2 часов) Рейс U6 377 из Москвы задерживается на 30 минут — прибытие в 18:55 вместо 18:25Рейс FV 6606, SU 6606 из Уфы задерживается значительно — прибытие в 21:35 вместо 19:20 (задержка 2 часа 15 минут) Рейс N4 450 из Кирова задерживается на 35 минут — прибытие в 20:55 вместо 20:20.