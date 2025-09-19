Таганрожца заподозрили в незаконном посредничестве для иностранцев

В Таганроге задержан мужчина, подозреваемый в посредничестве при передаче взятки сотрудникам правоохранительных органов.
По версии следствия, он был причастен к организации дачи взятки с целью незаконного получения российского гражданства иностранцами.
По оперативным данным, житель Таганрога за 200 тысяч рублей обещал помочь приезжему, имеющему «юридические препятствия» для получения гражданства.
На основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве» (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Подозреваемому грозит крупный штраф или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.