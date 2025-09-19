В Башкирии многодетная мать избила на улице свою годовалую дочь

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с сентября 2024 года по июнь 2025 года мать шестерых детей в возрасте от 1 года до 15 лет не осуществляла должный уход за ними и злоупотребляла спиртными напитками. Квартира находилась в неудовлетворительном санитарном состоянии, отсутствовали продукты питания, несовершеннолетние периодически оставались без присмотра, злоупотребляет спиртными напитками.
Кроме того, в июне 2025 года она, находясь рядом с магазином на ул. Д. Бедного в Благовещенске нанесла своей годовалой дочери, которая была в детской коляске, несколько ударов ладонью по голове и шее. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание своих детей.
Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направлено мировому судье по Благовещенскому району и Благовещенску для рассмотрения по существу. По результатам проверки, проведенной надзорным ведомством, в адрес руководителей районной администрации и территориального отдела МВД внесены представления в связи с ненадлежащим проведением профилактической работы в отношении данной семьи.