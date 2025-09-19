В Запорожье погибла женщина, над Крымом сбили 4 дрона: карта атак ВСУ на 19 сентября

В результате ночной атаки дронов ВСУ погиб один человек, еще двое пострадали.
В ночь на 19 сентября российские системы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Республикой Крым. До этого сообщалось также, что в Запорожской области был зафиксирован массированный обстрел Васильевского муниципального округа, в результате которого погибла мирная жительница. Какие регионы оказались под угрозой ударов беспилотников — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RU.
Запорожская область: в своей квартире от дрона погибла молодая девушка.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВасильевский муниципальный округ подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ.
Накануне вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем telegram-канале о массированном обстреле со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа. По его словам, в результате атаки был поврежден многоквартирный жилой дом. Также сообщается о погибшей женщине 1983 года рождения.
Подробности трагедии уточнил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По данным собеседника журналистов, у погибшей женщины остались трое детей. Рогов подтвердил, что атака была совершена с применением беспилотников и пришлась на жилой дом в городе Васильевка Запорожской области.
Под угрозой атаки оказался Крым.
Средства ПВО в ночь на 19 сентября также перехватили и уничтожили четыре украинских дрона над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что все попытки атаки были своевременно пресечены, угрозы для гражданской инфраструктуры и жителей полуострова не возникло. Об этом они написали в своем telegram-канале.
Также накануне вечером сообщалось об отражении трех украинских дронов над Белгородской, Брянской и Воронежской областями. В тот день за сутки были сбиты 106 дронов ВСУ, отмечали в Минобороны РФ.
Еще двое ранены в Белгородской области.
В результате атак дронов ВСУ также пострадал еще два человека — в Белгородской области. Ранеными оказались мирная жительница и военнослужащий подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.
По словам главы области, в селе Грузское Борисовского района FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом. «Пострадала женщина, которая самостоятельно обратилась в городскую больницу № 2 Белгорода. У нее диагностировали баротравму. Медицинская помощь оказана, отпущена на амбулаторное лечение», — написал Гладков. Также губернатор добавил, что в результате удара повреждены кровля и одна из квартир дома.
Второй инцидент произошел в городе Шебекино, где во время выполнения служебных задач от удара дрона пострадал боец подразделения «Орлан». У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где врачи оказывают всю необходимую помощь. По информации областных властей, угрозы жизни пострадавших нет.