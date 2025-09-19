В Запорожье погибла женщина, над Крымом сбили 4 дрона: карта атак ВСУ на 19 сентября

Средства ПВО в ночь на 19 сентября также перехватили и уничтожили четыре украинских дрона над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что все попытки атаки были своевременно пресечены, угрозы для гражданской инфраструктуры и жителей полуострова не возникло. Об этом они написали в своем telegram-канале.