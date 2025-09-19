Жительница Башкирии, которая избила своего ребенка в коляске, предстанет перед судом

В башкирском городе Благовещенске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против местной жительницы, обвиняемой в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и с жестоким обращением с детьми. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно версии следствия, с сентября 2024 по июнь текущего года мать шестерых детей в возрасте от года до 15 лет не осуществляла должный уход за несовершеннолетними. Квартира семьи находилась в состоянии антисанитарии, в ней не было необходимых продукты питания, дети регулярно оставались без присмотра взрослых, а сама женщина часто злоупотребляла спиртным.
Кроме того, в минувшем июне обвиняемая рядом с магазином на улице Демьяна Бедного в Благовещенске несколько раз ударила по голове и шее находившуюся в коляске годовалую дочь.
Ранее женщина уже привлекали к административной ответственности по статье за ненадлежащее воспитание и содержание детей. Обвиняемая полностью признала свою вину.
Материалы возбужденного на нее уголовного дела направлены мировому судье для рассмотрения по существу.
— По результатам проверки, проведенной надзорным ведомством, в адрес руководителей районной администрации и территориального отдела МВД внесены представления в связи с ненадлежащим проведением профилактической работы в отношении данной семьи, — сообщает надзорное ведомство.
