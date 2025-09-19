Жительница Башкирии, которая избила своего ребенка в коляске, предстанет перед судом

Согласно версии следствия, с сентября 2024 по июнь текущего года мать шестерых детей в возрасте от года до 15 лет не осуществляла должный уход за несовершеннолетними. Квартира семьи находилась в состоянии антисанитарии, в ней не было необходимых продукты питания, дети регулярно оставались без присмотра взрослых, а сама женщина часто злоупотребляла спиртным.