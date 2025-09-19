Судмедэкспертов во Владивостоке будут судить за ритуал над покойным

В отношении двух бывших сотрудников Приморского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы завели уголовное дело — они обвиняются в надругательстве над телом покойного. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в пресс-службе судов региона.
Следователи выяснили, что сотрудница морга сговорилась с неизвестным о том, что сможет за вознаграждение поместить в тело умершего ритуальный сверток. Она попросила о помощи своего коллегу — тот согласился и провел необходимые манипуляции.
При бальзамировании внутри тела нашли пакет, туда положили три восковые фигурки с фотографиями. Каждый снимок был проткнут иглами, руки и ноги фигурок обвязаны шнурками.
Преступников будут судить по статье о «надругательстве над телами умерших, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подсудимые подобными действиями выразили явное неуважение к памяти умершего, уточнили в публикации.
