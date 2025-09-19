В российском городе после грозы случился потоп и отключилось электричество

Выборг (Ленинградская область) оказался во власти стихии после ночной грозы, превратившей улицы города в водные артерии и оставившей тысячи жителей без электроснабжения. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на свидетельства очевидцев в социальных сетях.
В ночь с 18 на 19 сентября 2025 года над городом бушевала мощная гроза с интенсивными ливнями и частыми молниями. Результатом непогоды стало масштабное подтопление городской инфраструктуры и отключение электроэнергии. Наиболее серьезная ситуация сложилась на набережной 40-летия ВЛКСМ, перекрестке улицы Суворова с Московским проспектом, а также в районе железнодорожного вокзала, который, по описаниям очевидцев, напоминал остров в окружении воды.
Ливневая канализация, несмотря на функционирование, не справляется с объемами поступающей воды. На распространенных в сети кадрах видно множество затопленных автомобилей, вода также проникла в помещения торгового центра. Из-за сложившейся ситуации утром было прекращено энергоснабжение Южного района, уличное освещение не функционирует.
Спасательные службы предпринимают меры по ликвидации последствий стихии, однако полное восстановление инфраструктуры потребует времени. Жителям рекомендовано соблюдать осторожность и ограничить перемещение по затопленным районам.
