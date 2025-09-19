В российском городе после грозы случился потоп и отключилось электричество

В ночь с 18 на 19 сентября 2025 года над городом бушевала мощная гроза с интенсивными ливнями и частыми молниями. Результатом непогоды стало масштабное подтопление городской инфраструктуры и отключение электроэнергии. Наиболее серьезная ситуация сложилась на набережной 40-летия ВЛКСМ, перекрестке улицы Суворова с Московским проспектом, а также в районе железнодорожного вокзала, который, по описаниям очевидцев, напоминал остров в окружении воды.