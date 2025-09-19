В Ростовской области за прошедшие сутки ликвидировали 28 пожаров

В Ростовской области минувшие сутки для экстренных служб выдались напряженными. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 18 сентября спасатели боролись с 28 пожарами, девять из которых носили техногенный характер, а 19 были ландшафтными.
Также спасатели дважды ликвидировали последствия аварий.
В общей сложности на все ЧП выезжали 344 специалиста.
— К работе привлекались 86 единиц спецтехники, — добавили в донском МЧС.
