Фермер из Челябинской области оплатил материальный ущерб от ДТП кониной

«А далее должник произвел неожиданный “ход конем”: он связался с взыскателем и предложил рассчитаться мясом — кониной. Этот нестандартный вариант вполне устроил челябинца. После того как взыскатель получил оплату в виде натурального продукта, написал заявление в Пластовское ГОСП о погашении задолженности в полном объеме. На этом основании исполнительное производство было окончено», — уточнили в ведомстве.