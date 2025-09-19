Ричмонд
Фермер из Челябинской области оплатил материальный ущерб от ДТП кониной

Фермер из Челябинской области оплатил материальный ущерб от ДТП кониной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Фонтанка.ру

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Пластовском районе. ВАЗ-21121 под управлением жителя села Демарино при выезде на трассу не уступил дорогу Toyota Corolla, имеющему преимущество.

Машины получили значительные повреждения. Позже водитель иномарки, проживающий в Челябинске, обратился в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП. Горсуд встал на его сторону.

«Сельчанин не произвел назначенную выплату в установленный срок. Было возбуждено исполнительное производство. Судебным приставом-исполнителем должник, глава крестьянско-фермерского хозяйства, был предупрежден о последствиях игнорирования вступившего в законную силу решения суда», — рассказали в ГУФССП по региону.

Южноуралец произвел незначительные выплаты в адрес взыскателя — на этом его активность иссякла. Тогда судебный пристав применил меры принудительного исполнения. Житель Демарино был ограничен в праве выезда с территории РФ. Ему назначили исполнительский сбор. Также был произведен арест бытовой техники и мебели.

«А далее должник произвел неожиданный “ход конем”: он связался с взыскателем и предложил рассчитаться мясом — кониной. Этот нестандартный вариант вполне устроил челябинца. После того как взыскатель получил оплату в виде натурального продукта, написал заявление в Пластовское ГОСП о погашении задолженности в полном объеме. На этом основании исполнительное производство было окончено», — уточнили в ведомстве.

На контроле судебных приставов остается взыскание с сельчанина исполнительского сбора.