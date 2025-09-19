В Подмосковье задержаны мотоциклисты-экстремалы

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, водители питбайков устраивали рискованные заезды по дорогам общего пользования. Они выполняли трюки и поднимали байки на задние колеса. Всего установлено 12 участников экстремальных заездов, 8 (в том числе четверо в возрасте от 16 до 18 лет) привлечены к административной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ. Еще четверо подростков были моложе 16 лет и не имели права на управление транспортными средствами. 12 кроссовых мотоциклов помещены на штрафстоянку.