СМИ: Самолет S7 из Пекина вынужденно сел на авиазаводе в Иркутске из-за тумана

В августе самолет авиакомпании «Тайга», летевший из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань, вынужденно совершил аварийную посадку в аэропорту вылета из-за технической неисправности. Пилоты обнаружили проблему спустя некоторое время после взлета, и командир судна принял решение о возврате. На самолете находились 10 взрослых и четверо несовершеннолетних. В результате инцидента никто не пострадал.