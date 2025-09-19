СМИ: Самолет S7 из Пекина вынужденно сел на авиазаводе в Иркутске из-за тумана

Самолет авиаперевозчика S7, летевший из Пекина в Иркутск, сел на территории авиазавода из-за густого тумана. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщил Telegram-канал Babr Mash.
Boeing 737 должен был приземлиться в аэропорту в 8:40 по местному времени, однако из-за погодных условий рейс был перенаправлен.
Так, посадку выполнили на взлетно-посадочной полосе Иркутского авиационного завода (ИАЗ), сообщается в публикации.
До этого военный самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Согласно информации Восточного МСУТ СК, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших в результате случившегося нет.
В августе самолет авиакомпании «Тайга», летевший из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань, вынужденно совершил аварийную посадку в аэропорту вылета из-за технической неисправности. Пилоты обнаружили проблему спустя некоторое время после взлета, и командир судна принял решение о возврате. На самолете находились 10 взрослых и четверо несовершеннолетних. В результате инцидента никто не пострадал.