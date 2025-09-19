Автобус столкнулся с легковушкой на улице Космонавта Комарова

Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло на улице Космонавта Комарова в Нижнем Новгороде. Пострадал один человек, рассказали в УГИБДД России по Нижегородской области.
Авария произошла на улице Космонавта Комарова в районе 20 часов накануне, 19 сентября. 45-летний водитель автобуса ПАЗ выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson под управлением 26-летнего мужчины. В результате аварии пострадал водитель легковушки. Полицейские выясняют подробности аварии.
На место также приехали спасатели МЧС России, отключили аккумулятор и для избежания возгорания смыли разлившееся топливо с дороги.
Гострудинспекция и прокуратура Нижегородской области начали проверки.
Тем временем в Волгоградской области водитель «Рено» сбил пешехода и скрылся с места ДТП, пишет «Волгоградская правда».
