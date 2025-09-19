В новосибирском аэропорту Толмачево транспортер задел самолет

По данным инспекции аэропорта, при подъезде ленточного транспортера № 340 к бортовому грузовому отсеку № 1 сдвинулась стремянка правым углом транспортера, в результате чего произошло касание с самолетом. При осмотре повреждений, которые могли бы повлиять на безопасность полета, не выявлено. Самолет был допущен к дальнейшей эксплуатации.