В новосибирском аэропорту Толмачево транспортер задел самолет

Серьезных повреждений не зафиксировано.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском аэропорту Толмачево 15 сентября произошел инцидент с самолетом Airbus A320 авиакомпании «Сибирь», выполнявшим рейс Чита — Новосибирск. Об этом сообщает Telegram-канал «AVIAINCIDENT».

По данным инспекции аэропорта, при подъезде ленточного транспортера № 340 к бортовому грузовому отсеку № 1 сдвинулась стремянка правым углом транспортера, в результате чего произошло касание с самолетом. При осмотре повреждений, которые могли бы повлиять на безопасность полета, не выявлено. Самолет был допущен к дальнейшей эксплуатации.