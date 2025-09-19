Ричмонд
Белорусский егерь жестоко забил детеныша дикого животного на глазах у сына

Белорусский егерь жестокого забил дубинкой детеныша волка, который вышел к людям. Причем сделал это работник леса прямо на глазах у своего сына, сообщает телеграм-канал «112 Россия».

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, как хромой волчонок бежит в сторону людей. В какой-то момент к нему подходит егерь с дубинкой, а затем начинает жестоко избивать.

При этом егерь говорит, что люди «сидели полтора часа на крыше и боялись волка». Далее взрослый добавляет, что об этом «никому не нужно говорить».

Минприроды Белоруссии уже инициировало проверку по факту жестокого обращения с диким животным. Уточняется, что инцидент произошел в заказнике «Выгонощанское» в Брестской области.

