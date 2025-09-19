Стали известны подробности о крупном пожаре на левом берегу Воронежа

Горел склад строительных материалов.
В ГУ МЧС России по Воронежской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу в 14:47. На тушение огня на улице Новосибирской, 13А выехали 38 спасателей и 11 единиц техники.
Пожар ликвидировали через 51 минуту — в 15:38.
В результате пожара полностью сгорел склад строительных материалов общей площадью 525 квадратных метров. Повреждены огнем кровля административного здания, а также оконные рамы и фасад.
По информации МЧС, пострадавших нет.