Девушка порвала три из четырех связок, упав с мотоцикла

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, пострадавшая девушка-подросток каталась в поле вместе с друзьями на кроссовом мотоцикле и неудачно упала. В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице у нее выявили разрыв трех связок (передней, задней и боковой) и наружного мениска коленного сустава. Такое состояние называется тотальной нестабильностью и может привести к артрозам. Врачам пришлось применить пластику передней и задней связки, а также резекцию поврежденной части мениска. В будущем ее ждет еще и пластика боковой связки.