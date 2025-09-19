Ричмонд
Девушка порвала три из четырех связок, упав с мотоцикла

Юная особа получила серьезную травму, упав с мотоцикла в Подмосковье — у нее произошел разрыв трех из четырех связок.

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, пострадавшая девушка-подросток каталась в поле вместе с друзьями на кроссовом мотоцикле и неудачно упала. В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице у нее выявили разрыв трех связок (передней, задней и боковой) и наружного мениска коленного сустава. Такое состояние называется тотальной нестабильностью и может привести к артрозам. Врачам пришлось применить пластику передней и задней связки, а также резекцию поврежденной части мениска. В будущем ее ждет еще и пластика боковой связки.