Семь человек умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области

В Новосибирской области с начала эпидемического сезона семь человек скончались от клещевого энцефалита. Соответствующая информация появилась на сайте регионального ГУ МЧС России.
— По состоянию на 18 сентября, диагноз клещевой энцефалит подтвердился у 76 человек, семь человек умерли. Клещевым вирусным боррелиозом заболели 137 человек, — уточнили в ведомстве.
Напомним, что всего за текущий сезон в больницы по поводу укусов клещей обратились свыше 13,6 тысячи человек, из них 137 взрослых и 73 ребенка — за прошлую неделю.