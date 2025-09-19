Ричмонд
Семь человек умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области

Всего заражение данной инфекцией было подтверждено у 76 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области с начала эпидемического сезона семь человек скончались от клещевого энцефалита. Соответствующая информация появилась на сайте регионального ГУ МЧС России.

— По состоянию на 18 сентября, диагноз клещевой энцефалит подтвердился у 76 человек, семь человек умерли. Клещевым вирусным боррелиозом заболели 137 человек, — уточнили в ведомстве.

Напомним, что всего за текущий сезон в больницы по поводу укусов клещей обратились свыше 13,6 тысячи человек, из них 137 взрослых и 73 ребенка — за прошлую неделю.