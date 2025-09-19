Фигурантам дела об убийстве генерала Кириллова неожиданно ужесточили обвинение

Фигурантам уголовного дела, расследуемого в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его адъютанта Ильи Поликарпова, выдвинуто новое обвинение. Об этом сообщили представители правоохранительных органов, на которых ссылается «ТАСС».
По уточненным данным, всем обвиняемым, включая гражданина Украины Андрея Ярославовича Гедзика, чьи материалы выделены в отдельное производство, инкриминируется создание и участие в террористическом сообществе в соответствии со статьей 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Гедзику удалось скрыться, в связи с чем он объявлен в розыск.
По данному обвинению каждому из фигурантов грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, а предполагаемому организатору убийства — пожизненное заключение. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Помимо нового эпизода, им также вменяются контрабанда, незаконный оборот, хранение, транспортировка и ношение взрывчатых веществ.
Трагический инцидент произошел утром 17 декабря 2024 года на территории жилого двора, расположенного на Рязанском проспекте в Москве. В момент происшествия сработало взрывное устройство, закрепленное на электрическом самокате. Взрыв раздался в тот момент, когда из подъезда выходили генерал Кириллов и майор Поликарпов. В результате взрыва оба офицера погибли на месте от полученных ранений.
