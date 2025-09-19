Фигурантам дела об убийстве генерала Кириллова неожиданно ужесточили обвинение

Трагический инцидент произошел утром 17 декабря 2024 года на территории жилого двора, расположенного на Рязанском проспекте в Москве. В момент происшествия сработало взрывное устройство, закрепленное на электрическом самокате. Взрыв раздался в тот момент, когда из подъезда выходили генерал Кириллов и майор Поликарпов. В результате взрыва оба офицера погибли на месте от полученных ранений.