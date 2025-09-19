Здания и машины сотрясало мощными толчками: последние кадры землетрясения на Камчатке

На Камчатке после землетрясения объявили угрозу цунами.
Утром 19 сентября на территории Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2. По данным сейсмологов, его эпицентр располагался в 125 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. В результате подземных толчков экстренные службы региона были переведены в режим повышенной готовности, а оперативные группы приступили к обследованию жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.
Крупных разрушений на данный момент зафиксировано не было, однако специалисты продолжают проверки с целью выявления возможных повреждений. Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, особое внимание уделяется состоянию образовательных учреждений — школ и детских садов, по которым поступили сообщения о повреждениях. Власти региона держат ситуацию на контроле и продолжают мониторинг состояния социальных объектов. Яркие кадры землетрясения на Камчатке — в материале URA.RU.
Что известно о землетрясение.
Утром у восточного побережья Камчатки зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 7,2. В результате была объявлена угроза цунами, а экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Сейсмические колебания, достигавшие силы семи баллов в Петропавловске-Камчатском, вынудили власти принять профилактические меры на территории Камчатки и Курильских островов. На текущий момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.