Здания и машины сотрясало мощными толчками: последние кадры землетрясения на Камчатке

Крупных разрушений на данный момент зафиксировано не было, однако специалисты продолжают проверки с целью выявления возможных повреждений. Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, особое внимание уделяется состоянию образовательных учреждений — школ и детских садов, по которым поступили сообщения о повреждениях. Власти региона держат ситуацию на контроле и продолжают мониторинг состояния социальных объектов. Яркие кадры землетрясения на Камчатке — в материале URA.RU.