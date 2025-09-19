Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здания и машины сотрясало мощными толчками: последние кадры землетрясения на Камчатке

Утром 19 сентября на территории Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2. По данным сейсмологов, его эпицентр располагался в 125 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. В результате подземных толчков экстренные службы региона были переведены в режим повышенной готовности, а оперативные группы приступили к обследованию жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

На Камчатке после землетрясения объявили угрозу цунами.

Утром 19 сентября на территории Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2. По данным сейсмологов, его эпицентр располагался в 125 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. В результате подземных толчков экстренные службы региона были переведены в режим повышенной готовности, а оперативные группы приступили к обследованию жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

Крупных разрушений на данный момент зафиксировано не было, однако специалисты продолжают проверки с целью выявления возможных повреждений. Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, особое внимание уделяется состоянию образовательных учреждений — школ и детских садов, по которым поступили сообщения о повреждениях. Власти региона держат ситуацию на контроле и продолжают мониторинг состояния социальных объектов. Яркие кадры землетрясения на Камчатке — в материале URA.RU.

Что известно о землетрясение.

Утром у восточного побережья Камчатки зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 7,2. В результате была объявлена угроза цунами, а экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Сейсмические колебания, достигавшие силы семи баллов в Петропавловске-Камчатском, вынудили власти принять профилактические меры на территории Камчатки и Курильских островов. На текущий момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше