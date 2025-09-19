Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге за день погибли трое рабочих. Один упал с лестницы, двое — в шахту лифта

Производственные травмы получили работники строительных объектов в Красногвардейском, Выборгском районах и в центре Петербурга. Ни один из пострадавших не выжил. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 сентября.

Источник: Фонтанка.ру

Первый сигнал накануне поступил за час до полудня с Пейзажной улицы. Там в шахту лифта со второго этажа строящегося здания упал 40-летний подсобный рабочий, который приехал в Россию из Узбекистана. Он погиб на месте происшествия.

30-летнего гражданина Молдовы из шахты лифта достали днём. Монтажник, упавший с третьего этажа во время работ на набережной канала Грибоедова, где бывшие железнодорожные кассы превращают в отель, был в крайне тяжёлом состоянии. Он поступил в больницу с многочисленными травмами в состоянии клинической смерти. В начале седьмого часа вечера медики констатировали смерть.

Ещё один рабочий погиб в Парголово в шестом часу вечера. По предварительным данным, 25-летний приезжий из Таджикистана оступился на лестнице строящегося здания в 5-м Верхнем переулке. Падение с двухметровой высоты на бетонные ступеньки стало фатальным.

Проверки по фактам случившегося на стройках проводит Следственный комитет.