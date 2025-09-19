В Петербурге за день погибли трое рабочих. Один упал с лестницы, двое — в шахту лифта

Первый сигнал накануне поступил за час до полудня с Пейзажной улицы. Там в шахту лифта со второго этажа строящегося здания упал 40-летний подсобный рабочий, который приехал в Россию из Узбекистана. Он погиб на месте происшествия.
30-летнего гражданина Молдовы из шахты лифта достали днём. Монтажник, упавший с третьего этажа во время работ на набережной канала Грибоедова, где бывшие железнодорожные кассы превращают в отель, был в крайне тяжёлом состоянии. Он поступил в больницу с многочисленными травмами в состоянии клинической смерти. В начале седьмого часа вечера медики констатировали смерть.
Ещё один рабочий погиб в Парголово в шестом часу вечера. По предварительным данным, 25-летний приезжий из Таджикистана оступился на лестнице строящегося здания в 5-м Верхнем переулке. Падение с двухметровой высоты на бетонные ступеньки стало фатальным.
Проверки по фактам случившегося на стройках проводит Следственный комитет.