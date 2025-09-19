В Петербурге за день погибли трое рабочих. Один упал с лестницы, двое — в шахту лифта

30-летнего гражданина Молдовы из шахты лифта достали днём. Монтажник, упавший с третьего этажа во время работ на набережной канала Грибоедова, где бывшие железнодорожные кассы превращают в отель, был в крайне тяжёлом состоянии. Он поступил в больницу с многочисленными травмами в состоянии клинической смерти. В начале седьмого часа вечера медики констатировали смерть.