Воспитатель в российском регионе избила ребенка во время прогулки. Видео

Воспитательница детского сада № 73 в Нижнекамске избила ребенка во время прогулки на территории учреждения. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

В Нижнекамске избили мальчика в садике.

Сотрудница садика несколько раз ударила дошкольника руками на глазах у других детей и коллег. Telegram-канал Readovka со ссылкой на местных жителей сообщает, что воспитательницу уже уволили.

Однако родители потребовали более серьезных мер. После инцидента в Нижнекамске провели экстренное совещание с руководителями всех детских садов. Кроме того, состоялась отдельная встреча с родителями пострадавшего мальчика. Прокуратура начала проверку по возбужденному уголовному делу об избиении ребенка.