Экс-главврача больницы, где умер «краснодарский каннибал», выпустили досрочно

Тиграна Мкртчяна, бывшего начальника медсанчасти № 61 межобластной туберкулезной больницы № 19, подведомственной ФСИН, выпустили на свободу. Его освободили условно-досрочно решением Десногорского суда Смоленской области.
Мкртчян отбывал наказание в колонии-поселении. Его приговорили к двум годам в 2024 году по делу о халатности, повлекшей смерть Дмитрия Бакшеева, известного в СМИ как «краснодарский каннибал». Напомним, что следствие, несмотря на прозвище, так и не установило достоверного факта каннибализма со стороны Бакшеева.
Ростовский суд признал Мкртчяна виновным в гибели Бакшеева. Свидетели заявляли о пытках в больнице. Но наказание по данным эпизодам понесли другие сотрудники учреждения, а сам Мкртчян был привлечен к ответственности исключительно за халатность.
Мкртчяна освободили после отбытия части срока наказания. Подробности решения суда и условия условно-досрочного освобождения не разглашаются.