Экс-главврача больницы, где умер «краснодарский каннибал», выпустили досрочно

Мкртчян отбывал наказание в колонии-поселении. Его приговорили к двум годам в 2024 году по делу о халатности, повлекшей смерть Дмитрия Бакшеева, известного в СМИ как «краснодарский каннибал». Напомним, что следствие, несмотря на прозвище, так и не установило достоверного факта каннибализма со стороны Бакшеева.