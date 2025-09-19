«Не менее четырех выстрелов». В Гомеле отец-рецидивист стрелял в дочь из пневматики

В Гомеле задержали отца-рецидивиста, который воспитывает дочь один. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Как установили правоохранители, пьяный 42-летний мужчина, находясь в квартире вместе с 13-летней дочерью не менее четырех раз выстрелил по ногам девочки из пневматического пистолета. Судмедэксперты обнаружили на бедрах школьницы раны, относящиеся к категории легких телесных повреждений.
Пострадавшая отказалась писать заявления на отца, так как он ее единственный законный представитель. Мать девочки еще ранее была лишена родительских прав.
Однако прокурор возбудил уголовное дело частного обвинения в отношении гомельчанина. Ему инкриминируют умышленное причинение легкого телесного повреждения. Известно, что мужчина и ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за правонарушения, которые совершил, будучи пьяным.
Уголовное дело направлено в Следственный комитет.
Школьницу отобрали у отца и поместили в социальный педагогический центр.
