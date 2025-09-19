«Не менее четырех выстрелов». В Гомеле отец-рецидивист стрелял в дочь из пневматики

Как установили правоохранители, пьяный 42-летний мужчина, находясь в квартире вместе с 13-летней дочерью не менее четырех раз выстрелил по ногам девочки из пневматического пистолета. Судмедэксперты обнаружили на бедрах школьницы раны, относящиеся к категории легких телесных повреждений.