Крушение танкеров «Волгонефть» — сколько мазута собрали в Крыму

«В Республике Крым обследовано 500 километров берега, очищено более 259,5 километров берега, собрано порядка 908 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследовано 165 километров берега, собрано и вывезено для утилизации 850,17 тонн загрязненного песка и грунта», — привели цифры спасатели.
В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка продолжает ежедневный сбор мазут со дна Черного моря: совершено 22 752 спуска, с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано 9 965 тысяч «квадратов» дна, собрано более 22 тысяч мешков с нефтесодержащими отходами.
Кроме того, на Кубани очищено 920 километров побережья и обследовано еще более 325 км, собрано более 179,6 тысяч тонн загрязнений, определены еще 19 участков для сбора мазута.
«Всего с начала работ начала работ очищено более 1 283 километров берега, собрано 181,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта», — проинформировали чрезвычайном ведомстве.
15 декабря 2024 года в шторм в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.