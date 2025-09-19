Житель Ростовской области ради друга сжег машину за шесть миллионов

В Шахтах Ростовской области местный житель лишился автомобиля. Машину, припаркованную возле подъезда многоквартирного дома, поджег неизвестный. Автовладелец обратился с заявлением в полицию.
Оперативники установили все детали и вышли на след поджигателя. Им оказался 26-летний горожанин. Он объяснил, что его друг ревновал девушку к владельцу авто.
Шахтинец пояснил, что порча чужого имущества была его местью за товарища. Сумма ущерба составила 6,5 миллиона рублей.
— Подозреваемый арестован. Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества путем поджога», — рассказали в донской полиции.
Если в суде вину шахтинца признают, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.
Читайте также.
Подписывайтесь на наш Telegram.
Пытался отомстить ее парню: в Ростовской области водитель устроил за женщиной погоню со стрельбой.
Решил отомстить после игры: Геймер из Ростовской области от лица соперника рассылал ложные сообщения о терактах.