Житель Ростовской области ради друга сжег машину за шесть миллионов

Под Ростовом мужчина отомстил за друга, спалив чужую машину.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области местный житель лишился автомобиля. Машину, припаркованную возле подъезда многоквартирного дома, поджег неизвестный. Автовладелец обратился с заявлением в полицию.

Оперативники установили все детали и вышли на след поджигателя. Им оказался 26-летний горожанин. Он объяснил, что его друг ревновал девушку к владельцу авто.

Шахтинец пояснил, что порча чужого имущества была его местью за товарища. Сумма ущерба составила 6,5 миллиона рублей.

— Подозреваемый арестован. Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества путем поджога», — рассказали в донской полиции.

Если в суде вину шахтинца признают, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

