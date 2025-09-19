Ричмонд
«‎Тихо, милая, потерпи!» Появилось видео возвращения заплывшей в речку афалины в Чёрное море

В Краснодарском крае в акваторию Чёрного моря выпустили краснокнижного дельфина-афалина, который две недели плавал в местной речке Бейсуг. Специалисты осмотрели животное и вынесли заключение о стабильном состоянии здоровья китообразного, сообщили в региональной прокуратуре.

Источник: Life.ru

Видео © Телеграм / radionovasg.

«Надзор за соблюдением законодательства о животном мире находится на особом контроле специализированного прокурора», — говорится в сообщении ведомства.

Ходом спасательной операции руководили представители научно-экологического центра «Дельфа», Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора. На кадрах видно, что афалине не терпелось вернуться в свою среду.

О краснокнижном дельфине, заплывшем не туда, стало известно ещё в начале сентября. Малыш попал в реку Бейсуг в Краснодарском крае и не мог вернуться в море. Обеспокоенные местные жители начали переживать за жизнь гостя и попросили специалистов ему помочь. Позже редкого дельфина удалось спасти, но животное поранилось о рыболовные крючки и лески. Его сразу же отвезли в Анапу для обследования и дальнейшего лечения.