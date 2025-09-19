Ричмонд
В Фергане на заправке у авто взорвался газовый баллон: машину заправили не тем газом

Vaib.uz (Узбекистан. 19 сентября). Необычный и опасный случай произошёл 18 сентября в Фергане. На одной из автогазовых заправок города в автомобиле «Лабо» взорвался газовый баллон.

Источник: FERGANA_YHXB. rasmiy kanali

Как сообщили в УБДД, примерно в 12:00 дня 39-летний водитель заехал на АГНКС, чтобы заправить свой автомобиль газом. Всё бы ничего, но уже после инцидента выяснилось, что в автомобиле был установлен баллон для пропана, однако водитель по ошибке заехал на метановую заправку.

В результате такой халатности во время заправки баллон не выдержал давления и взорвался. К счастью, никто из людей не пострадал. Сам автомобиль получил технические повреждения.

В данный момент по факту взрыва проводится расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. Специалисты напоминают: несоблюдение технических норм эксплуатации газового оборудования может привести к трагическим последствиям, поэтому важно заправляться только предназначенным для баллона видом газа.