В Фергане на заправке у авто взорвался газовый баллон: машину заправили не тем газом

Как сообщили в УБДД, примерно в 12:00 дня 39-летний водитель заехал на АГНКС, чтобы заправить свой автомобиль газом. Всё бы ничего, но уже после инцидента выяснилось, что в автомобиле был установлен баллон для пропана, однако водитель по ошибке заехал на метановую заправку.